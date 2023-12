Mehr zur Entwicklung

Das Modell der Zentrale wurde aus 3-D-Daten der Denkstatt sàrl und BIM Daten von Bachelard Wagner Architekten erarbeitet, die für die gemeinsame Nutzung nach dem Share-Alike-Prinzip entwickelt wurden. Das interaktive 3-D-Format basiert auf Grundlage des Master-Projekts von Linus Rupp aus dem Fachbereich Knowledge Visualization an der ZHdK Zürich. Die Forschung zielte darauf, gängige 3-D-Daten für den Architektur-Journalismus im Webaufzubereiten und interaktiv darzustellen. Mit der Hochparterre Redaktion und den Inhalten der Zentrale Pratteln wurde so ein Prototyp entwickelt, der die Co-Produktion immersiver 3-D-Artikel in Redaktionen vereinfacht. Wir hoffen mit diesem Formatkonzept komplexe räumliche Verhältnisse für Leser:innen einfacher verständlich und erlebbar zumachen. Unser erster Artikel zielte besonders auf einen anspruchsvollen Aspekt solcher Formate: Das Zusammenspiel vielfältiger Quellen, Redaktion, Design, Animation, Webentwicklung und 3-D-Modellierung zusammenzubringen. Wir sind schon gespannt, das Format mit anderen Themen und 3-D-Daten weiterzuentwickeln und daher immer an Ideen zu möglicher Kollaboration interessiert.