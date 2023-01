Von Bellettristik über Soziologie bis zur Architektur: Lucius und Annemarie Burckhardts Bücheruniversum

Lucius und Annemarie Burckhardts Bücher sind in Zürich angekommen Lucius und Annemarie Burckhardt spazierten nicht nur, sondern sammelten auch Bücher. Wer in das Universum Burckhardt eintauchen möchte, kann dies im Case Studio Vogt, wo die Bibliothek zugänglich ist. 16.01.2023 16:03

Warum ist Landschaft schön? Lucius Burckhardt setzte diese Frage an den Anfang seiner Erkundungen zur Spaziergangswissenschaft. Geistige Streifzüge in der Burckhardtschen Denklandschaft können ab März 2023 im Case Studio Vogt an der Stampfenbachstrasse in Zürich unternommen werden. Die Bücher befassen sich mit Landschaftsarchitektur, Architektur, Biologie, Philosophie und vielen weiteren Themen, dazu gehört auch eine umfangreiche Belletristiksammlung und der "Schneckenschrank", eine akribisch zusammengestellte Sammlung von Schneckenhäusern, die der junge Lucius Burckhardt in seiner Begeisterung für die Natur zusammengestellt hat. Die Bibliothek enthält 100 Laufmeter Bücher und 34'000 digitalisierte Dias. Im Herbst 2022 wurde die Bibliothek aus dem Depot der Universitätsbibliothek Basel nach Zürich umgezogen. Dass die Bücher als zusammenhängende Sammlung zugänglich sind, ist einem Gemeinschaftsprojekt der Lucius und Annemarie Burckhardt-Stiftung, der Universitätsbibliothek Basel und dem Case Studio Vogt zu verdanken. Nach der Vernissage im November 2022 gibt es am 11. Februar eine weitere Gelegenheit, die Bibliothek zu besuchen und mehr darüber zu erfahren. ...