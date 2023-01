Redaktorin Maarit Ströbele wünscht sich einen geschärften Blick für das grosse landschaftliche Ganze.

Landschaft als Schlüssel Die Schweiz steht vor komplexen Planungsaufgaben. Nach Jahren der Spezialisierung braucht es ein übergreifendes Verständnis. Ein Blick auf die Bildungslandschaft. 17.01.2023 13:18

In der Ausbildungslandschaft ist einiges in Bewegung. An der ETH, dem einzigen Ort in der Schweiz, an dem Landschaftsarchitektur auf universitärer Stufe unterrichtet wird, stehen zwei Neubesetzungen an: Günther Vogt wurde 2022 und Christophe Girot wird 2023 emeritiert. Gibt es weiterhin drei volle Landschaftsarchitektur-Lehrstühle im Departement Architektur? Im Hinblick auf den Master in Landschaftsarchitektur wäre breit gefächertes Landschaftswissen an der ETH zentral. Zu diesem Master gibt es auch eine erfreuliche Nachricht zu vermelden: Seit Herbst 2022 ist er endlich auch zugänglich für Absolventinnen und Absolventen des Bachelor-Studiengangs Landschaftsarchitektur an Fachhochschulen. Aber ein Masterstudiengang ist noch nicht alles. Landschaft ist kein Anhängsel Auch am 3. Schweizer Landschaftskongress in Rapperswil im vergangenen September wurde über Landschaftsbildung diskutiert, unter anderem über die Frage, wie man mehr junge Leute zu einer Ausbildung im Landschaftsbereich ermuntern könnte. Da ist kein – wenn auch im Hintergrund sehr wichties – Behördenkonzept gefragt, sondern ein Anknüpfen an die intrinsische Motivation. Schliesslich geht es um brandaktuelle Themen. Die Landschaftsarchitektur verbindet kreative Gestaltung mit Umweltthemen und der Kenntnis der Vegetation, und das in Zukunft idealerweise gekoppelt mit mehr Verhandlungs- und Steuerungskompetenz. Eine Stärkung der Ausbildung der Landschaftsarchitektinnen und -architekten müsste aber auch einhergehen mit einer stärkeren Rolle der Profession in konkreten Projekten oder Planungsprozessen. Landschaft ist kein Anhängsel, sie ist der Zusammenhang. Landschaftsfachleute können und sollten diesen Kontext vermitteln und verhandeln. Die Landschaft steht im Zentrum der grossen Planungsfragen: Man diskutiert über das Bauen ausserhalb der Bauzonen, neue Infrastrukturen zur Energieproduktion sollten erstel...