Der Wald ist mehr als nur Holzlieferant – vor allem in Siedlungsnähe. Der Raumplaner und Forstingenieur Philipp Maurer fordert deshalb mehr Erholungswald.

Karin Salm 12.04.2021 14:04

Gibt es einen Wald, in dem Sie sich besonders gut erholen? Philipp Maurer: Es gibt keinen Lieblingswald. Es gibt einfach immer wieder Orte im Wald, wo ich gerne hingehe, weil sie mich faszinieren. Ich mag zum Beispiel abwechslungsreiche Waldpartien mit mächtigen alten Bäumen oder mit Bäumen mit ganz unterschiedlichen Wuchsformen. Mir gefallen auch offene Wälder, die Licht durchlassen, sodass eine interessante Krautschicht entsteht. Gerade diese Offenwälder werden in den letzten Jahren aus ökologischen Gründen vermehrt gepflegt. Mir bringen vielfältige Waldabschnitte das schönste Erlebnis und die grösste Erholung. Und das Wäldchen im Flughafenpark beim ‹Circle›, an dem Sie beteiligt waren: Hat es diese Erholungsqualität? Ja. Auf einer Teilfläche haben wir einen Offenwald, wo Wald und Wiese zusammenkommen, kreiert. Auf der anderen Fläche haben wir gezielt Waldbilder geschaffen, die eben nicht uniform sind, die Ein- und Durchblicke zulassen und wo Kräuter blühen. Sie haben vom ‹Offenwald...