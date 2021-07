Cover des Magazins 01 aus dem Büro Hager Partner.

Rahel Marti 06.07.2021 16:53

Schlicht «Klima» heisst das Magazin Nummer 1 aus dem Büro Hager Partner. Fast 150 Seiten dick geraten, bietet es Informationen und Tipps für Landschaftsarchitektinnen und Landschaftsarchitekten, wie sie Klimaaspekte in ihren Projekten beachten können. Die Fülle an Fakten ist eindrücklich, von der Regionalplanung bis zum Kompost wird alles besprochen. Gespickt natürlich mit Beispielen aus dem Büro Hager, so auch die Geschichte, wie es zum ersten klimaneutralen Landschaftarchitekturbüro überhaupt wurde. Angestossen hatten dies offenbar Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ebenfalls zu Wort kommen. Das Magazin fasst den Wissensstand zusammen, bringt ihn aber anders rüber als viele fachliche Publikationen: Neben dem Inhalt erfreut es mit einer lockeren Mixtur aus Typografie, Farbe und Illustrationen. Dazu kommt der oft entspannte Ton – alles fernab von der Strenge, mit der Architektur- und Landschaftsarchitekturbüros meistens PR betreiben, schon fast provokativ unorthodox. Man fühlt sich an eine...