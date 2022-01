In hiesigen Städten wachsen Pflanzen, für die botanisch Interessierte vor hundert Jahren noch weit reisen mussten. Eine Standortbestimmung – und ein Plädoyer für die Wertschätzung urbaner Biodiversität.

Jonas Frei 17.01.2022 15:01

So, wie es Wald- und Wiesenpflanzen gibt und Gewächse, die für ein Moor oder einen Berggipfel typisch sind, so haben auch Städte ihre eigene Flora: Pflanzenarten, die im gebauten Gefüge ihren optimalen Lebensraum finden. Diese Stadtpflanzen vegetieren meist unauffällig vor sich hin. Siedeln da, wo Belagsfugen nicht ausgebrannt oder mit Herbiziden behandelt werden, wo eine Baustelle für einige Jahre brachliegt oder wo rund um einen neu gepflanzten Baum ein wenig Erdreich offen bleibt. ###Media_2### ###Media_3### ###Media_4### Stadtflora als Produkt unseres Handelns Die Art und Weise, wie wir Städte bauen und wie wir darin leben, bestimmt, welche Pflanzenarten und auch welche Tierarten dort eine Heimat finden. In der städtischen Flora zeigt sich, wie vernetzt, wie global wir Menschen agieren. Und auch, wie sehr sich städtische Ökosysteme von natürlichen Landschaften unterscheiden. Die Stadtflora lässt sich als Produkt unseres Handelns lesen. Jede Art zieht eine Spur, die nicht selten um den halbe...