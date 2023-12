Elisabeth Blum nahm das Publikum mit auf eine Reise durch Texte und Räume. Fotos: Ella Bruni

Henriette Lutz 07.12.2023 17:54

«Doch, Sprechen ist Bauen» Wörter erschaffen reale Räume – dieses Gedankenexperiment vollführt Elisabeth Blum in ihrem neuen Buch «Prekäre Komplizenschaft». Der Verein Créatrices.ch initiierte einen lebhaften Buchsalon mit der Autorin. 07.12.2023 17:54

Der Verein Créatrices.ch setzt sich unter anderem dafür ein, Frauen aus gestalterischen Berufen und deren Werken mehr Sichtbarkeit zu verleihen. Elisabeth Blums neues Buch «Prekäre Komplizenschaft – die Wörter, das Sprechen, die Stadt» hat mit seiner befreienden These, dass Sprechen Räume kreiere, definitiv viel Aufmerksamkeit verdient. Deshalb lud Créatrices.ch zum Lesesalon in die Zürcher Buchhandlung Never Stop Reading ein. Die Architektin und freischaffende Autorin Elisabeth Blum versteht ihr Werk als ein buntes Sammelsurium von Gedankenexperimenten. Ihre Leidenschaft für die Wechselwirkung von Sprache und Architektur ist ihr an diesem Abend anzumerken. Es ist ihre Freude am Ausprobieren, die für die Entstehung des Buches mitverantwortlich war. Zu jedem Abschnitt weiss sie Anekdoten zu erzählen und erklärt dem staunenden Publikum anhand von Zeitungsausschnitten oder mitgebrachten Büchern die Macht der Wörter über den gebauten Raum. Vom Soziologen Pierre Bourdieu springt Elisabeth Blum zum Philosophen Gilles Deleuze und landet bei den Theorien von Ludwig Wittgenstein. Trotz der grossen Namen schafft sie es mit einer heiteren Leichtigkeit, das Publikum auf ihre Reise der Dekonstruktion von Texten mitzunehmen und erzählt dabei von ihren eigenen Methoden, sich komplizierte theoretische Texte lustvoll zu erschliessen – pardon, zu konstruieren. So stellt Blum wundersame Analogien zwischen der Architektur und der Sprache her. «Wittgensteins Philosophische Untersuchungen sind so etwas wie ausgedehnte Kreuzungen zwischen Wörtern, Sätzen, Aussagen und Bauten. Die Kreuzung zweier Konstruktionsverfahren», schreibt sie im Buch. «Wittgenstein schreibt, wie Architektinnen entwerfen: Skizze um Skizze.» ###Media_2### Elisabeth Blum setzt sich in ihrem vielfältigen Werk immer wieder mit der Wechselwirkung von Sprache und gebautem Raum auseinander. Schon in ihrem 20...