Jakob war auf Kunstspaziergang in Evelina Cajacobs «tanzen anders» im Kunstmusuem Chur.

Köbi Gantenbein 27.05.2020 15:16

Evelina Cajacob tanzt anders Im Kunstmuseum Chur ist Evelina Cajacobs Ausstellung «tanzen anders» zu sehen.

Der Eintritt ist ein Ereignis – von der Decke des Ausstellungssaales hängen riesengrosse, weisse Papiere mit Wachs wie versteinert. In zwei Tuchlücken stehen Bildschirme. Auf dem einen reissen zwei Hände endlos ein Tuch auseinander. Auf dem andern Video nähen die zwei Hände das Tuch wieder zusammen. Stich um Stich, endlos. So begrüsst Evelina Cajacob die Besucherinnen und Besucher bis zum 13. September im Kunstmuseum von Chur zu ihrer Ausstellung «tanzen anders». ###Media_2### Raumvielfalt für Kunstvielfalt Das Kunsthaus des Kantons, wo Evelina Cajacob 1961 zur Welt kam und in den sie nach ihrer Zeit in Barcelona wieder zurückgekehrt ist, hat ihr mit «tanzen anders» die erste grosse Einzelausstellung eingerichtet. Sie und Stephan Kunz, der künstlerische Direktor, nutzen dafür die Stärke des Hauses aus – die unterschiedlichen Räume. Im Bildersaal des Neubaus spielt die Künstlerin ihre Freude und ihr Können an Rauminstallationen aus. Im Kabinett im Keller der «Villa Planta», dem ...