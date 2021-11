Und so sieht es jetzt aus...

Köbi Gantenbein 10.11.2021 10:58

Ein Requiem auf das Tre Fratelli Tre Fratelli – das waren der gute Hackbraten, der robuste Rotwein und Zürichs schönste Gartenwirtschaft. Nun haben die Bagger sie platt gemacht. Ein Nachruf. 10.11.2021 10:58

Ach, diese Sommer- und Herbstabende im Garten des Tre Fratelli! Unsere Kinder und Enkelinnen werden sie nicht erleben, denn in diesen Tagen machte der Bagger die schönste Gartenwirtschaft in Zürich kaputt. So werden wir ihnen halt erzählen, wie wir unter den Platanen sassen. Wie wir grosse Freude hatten, hier entspannt zu sitzen im Kreise der Lieben und fortzuspringen, wenn der Regenguss kam. ###Media_2### ###Media_3### Wir begannen mit einem Cuvée Prestige von Ca’ del Bosco, einem italienischen Sprudelwein. In der Karte, einem schönen Bilderbüchlein, blätterten wir und wussten doch: Wie immer: Muotathaler Ziegenkäseküchlein mit Portweinzwiebeln zum voraus und dann Hackbraten vom Wasserbüffel und Wollschwein für alle. Roger Aschwanden mischte, formte und buk ihn und rüstete die Sauce. Er macht den besten Hackbraten und auch anderes kann er gut. Wir schmausten, er kam vorbei, wir klatschten in die Hände. Käse zum Schluss? Ach ja und dann nahmen wir noch eine Flasche von Aldo Conterno aus d...