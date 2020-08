Jakob sprach und musizierte für den Homo mechanicus und den Homo philosophicus.

Köbi Gantenbein 28.08.2020 13:30

Der Walenseeflug «Homo mechanicus» zeigt in einer Ausstellung im Marina Unterterzen Maschinen, konstruiert von Urs Lendi aus den Hinterlassenschaften der Industriezeit. Eine Vernissagerede mit Klarinettenmusik. 28.08.2020 13:30

Die Klarinette spielt den Walzer «Mit dem Morgenschiff nach Weesen » Der Mechanikus tanzt mit dem Philosophikus zum Ausklingen des Walzers «Mit dem Morgenschiff nach Weesen», den der Klarinettist eben über den Walensee gewalzert hat. ###Media_2### Die Zwei sind froh, macht die Musik Stimmung, denn es ist alles angespannt. Sie haben ihre Freundinnen und Freunde für heute auf einen Flug eingeladen. Abflug: Marina Unterterzen, 17.43. Hinter ihnen zischt und faucht, brüllt und krakelt die Flugmaschine. Sie will abheben und macht ungeduldig kleine Hüpfer. Der Mechanikus zieht die Bänder seiner Pilotenkappe mit Schirm vorne dran und Klappen für die Ohren an. Sie ist vom Fell eines Murmeltiers vom Heitelpass. Das bringt Glück. Er braucht diese Kappe, denn er muss bei jedem Wetter und zu jederzeit auf der Brücke des grossen Flugapparates stehen. Der Philosophikus hat einen Overall an. Sein Beruf ist, schräge Ideen zu haben und sie bunt zu erzählen, und weil die zwei einander gern haben und schon lang...