Das sechste Türchen ist offen.

Redaktion Hochparterre 06.12.2021 00:01

Am 6. Dezember tragen Kinder von Genf bis St.Gallen ihre Verse der Samichläusin oder dem Samichlaus vor. Passend dazu haben Sie heute die Gelegenheit, in Kindheitserinnerungen zu schwelgen und am Wettbewerb um den originellsten, lustigsten oder mit unseren Themen verwandtesten Vers teilzunehmen. Teilen Sie Ihren Samichlausvers bis am 6. Dezember um 20 Uhr in der Kommentarspalte weiter unten.

Falls Sie nicht mit Ihrem eigenen Namen antreten möchten, können Sie mit einem fiktiven Namen teilnehmen. Wichtig ist, dass Sie eine gültige E-Mail-Adresse angeben, denn der Gewinner oder die Gewinnerin wird per E-Mail informiert. Über die Verlosung wird keine Korrespondenz geführt.

Zu gewinnen gibt es einen Noble Plaid von Christian Fischbacher.

Der Plaid aus Baby Alpaka ist leicht, kuschelig und äusserst wärmeisolierend.

Christian Fischbacher stellt seit über 200 Jahren luxuriöse und ästhetisch herausragende Heimtextilien her. Die Liebe zum Detail, eine tief verwurzelte Leidenschaft für die Qualität und Schönheit von Materialien, sowie der Drang nach kreativer Innovation verbinden sich in den Produkten zu einem unwiderstehlichen Ganzen. Die Stoffe, Teppiche und Accessoires sind dafür gemacht, Innenräume mit Persönlichkeit zu erschaffen. Mehr über Christian Fischbacher erfahren Sie hier.