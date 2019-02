Zum dreissigsten Geburtstag hat sich Hochparterre eine Tasche geschenkt. Es gibt sie in limitierter Auflage in unserem Webshop.

Urs Honegger 25.02.2019 16:37

Zum dreissigsten Geburtstag hat sich Hochparterre eine Tasche geschenkt. Der Clou: Dank einer Aussentasche ist das aktuelle Heft immer mit dabei. Die Redakteurin und Textildesignerin Lilia Glanzmann hat die Tasche entworfen – mit dem Ziel, regionale Materialien lokal zu verarbeiten. Freitag lieferte den Stoff: französischen Flachs, verwoben in der Lombardei. Die Marktlücke in Zürich, eine Integrationswerkstatt für Frauen, hat die Hochparterre-Tasche umgesetzt, genäht und bedruckt. Die Tasche gibt es in limitierter Auflage im Webshop.