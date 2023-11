Ist nachhaltig und schön zugleich: Der Schallabsorber «Archisonic Cotton» von Impact Acoustic.

Pur statt Plastik Der Schallabsorber «Archisonic Cotton» besteht aus natürlichen Materialien und lässt sich einfach wiederverwerten. Nicht nur punkto Nachhaltigkeit ist er der Konkurrenz aus Kunststoff gewachsen. 03.11.2023 15:38

Die PET-Flasche hat sich in den letzten Jahren als Tausendsassa erwiesen: Sie lässt sich zu fast allem verarbeiten – vom Zelt bis zur Winterjacke. Zur filzartigen Matte gepresst, schluckt sie zudem das Brummen endloser Video-Calls in Grossraumbüros. Nun hat das Luzerner Unternehmen Impact Acoustic eine Akustiklösung entwickelt, die voll auf natürliche, erneuerbare Materialien setzt: «Archisonic Cotton» besteht aus Zellulose, welche die Firma aus Baumwoll-Linters gewinnt, einem Nebenprodukt der Baumwollindustrie. Mithilfe von nichts als Regenwasser und Solarstrom wird das Rohmaterial in Italien von Hand zu Fliesen geformt und mit Erdpigmenten gefärbt. Chemikalien, Beizmittel, Plastik und Klebstoffe sind tabu, denn Impact Acoustic will die Schallabsorber am Ende ihres Lebenszyklus verlustfrei in den Produktionskreislauf zurückführen. ###Media_2### So puristisch das Produkt, so breit ist der Gestaltungsspielraum: Die quadratischen Fliesen sind standardmässig mit 10 oder 30 Zentimetern Kantenlänge erhältlich. Die Farbpalette umfasst 24 Naturtöne, die sich auch mit den PET-basierten Schallabsorbern von Impact Acoustic kombinieren lassen. Auch funktional kann die Neuentwicklung mit altbewährten Schallabsorbern mithalten. Bis zu 60 Prozent des Schalls, so verspricht es Impact Acoustic, können die natürlichen Fliesen schlucken. Was lernen wir daraus? Plastik mag für manche Anwendungen unschlagbar sein. Mindestens ebenso oft ginge es aber genauso gut ohne....