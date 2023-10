Das Designduo Kueng Caputo hat das Innere eines Bürohauses in ein farbgewaltiges Spektakel verwandelt. Das Projekt könnte Schule machen.

Hunde, so sagt man, sehen mit der Schnauze. Menschen dagegen sind visuelle Wesen: Rund 70 Prozent aller Sinneseindrücke nehmen wir über die Augen wahr. Kein Wunder, dass die Natur den ungeheuren Aufwand betreibt, Farben hervorzubringen. Wir treffen täglich Hunderte von Entscheidungen, die durch Farben beeinflusst werden – meist ohne es zu merken. Das wirft Fragen auf: Wenn Farben so mächtig sind, dass sie unsere Gesundheit, unser Handeln und Fühlen prägen, warum konnten sich dann weisse Fassaden und graue Teppichetagen durchsetzen? Ein typisches Beispiel dieser Bauart steht hinter dem Winterthurer Bahnhof an der Konradstrasse: Schmale Eichen versuchen vergeblich, den mächtigen Quader zu verbergen. Als Bürogebäude in den 1990er-Jahren errichtet, umfasst es sieben ober- und vier unterirdische Etagen, ausserdem zehn Wohnungen. Das kleinteilige Raster der Fenster setzt sich in den Fassadenplatten fort und überzieht den Komplex mit einem Netz geometrischer Linien. Dass hier keine Büroangestellten mehr ein und aus gehen, verraten bunt beklebte Glasdächer, die den Eingang überdecken oder kleine Schirme rund um die Stützen der Kolonnaden bilden. Sie lassen Gebüsch und Pflasterstein in Pink und Orange erstrahlen. Bald werden sie angehende Pflegefachfrauen und Dentalassistenten vor Regen schützen. Ihre Leuchtkraft kündigt die Überraschung an, die hinter dem Eingang wartet: Wände wie reife Aprikosen, unter den Füssen eine Flut von Rosa, durchsetzt mit Streuseln in Blau, Gelb und Neongrün. Himmelblaue Stufen führen ins Ungewisse, dahinter Dunkelrot, Maschinenblau, Tannengrün. Wandleuchten tauchen die Halle in warmes Licht; sie erinnern an verrutschte Bilder einer Sonnenfinsternis. Das Farbenspektakel trägt die Handschrift des Zürcher Designduos Kueng Caputo. ###Media_2### ###Media_6### Rumhängen auf der Piazza Das Zentrum für Ausbildung im Gesundheitswesen, kurz ZAG...