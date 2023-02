Die Seidenfoulards sind in den Farbvariationen «Illuminating Yellow», «Midnight Blue» und «Luminous Red» erhältlich. Fotos: Dan Cermak

Kühnes Muster Der Plakatgestalter Dafi Kühne und das Label le Foulard zelebrieren mit der limitierten Kollektion «leDafi» Farbe, Typografie und Handwerkskunst. 13.02.2023 14:46

Für einmal hat der Glarner Plakatgestalter und Buchdrucker Dafi Kühne Papier gegen Seide getauscht. Mittels Linoldruck hat er ein abstraktes, typografisch anmutendes Motiv entwickelt, das die Seide in leuchtenden Farbkombinationen zum Glühen bringt. In Zusammenarbeit mit dem Label le Foulard entstand ein Tuch in drei Farbvarianten, das im Glarnerischen Mitlödi gedruckt und im Appenzell von Hand rouliert wurden. Wer will, kann die Foulards zu den Klängen des Elektro-Musikers Bit-Tuner flattern sehen. ###Media_2### ###Media_3### ...