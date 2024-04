Martina Häusermann fokussiert auf die raue Lebendigkeit des Tons, Glasuren setzt sie deshalb selten ein. Fotos: Beni Blaser

Heimkommen und neu einfinden Das grosse Städteporträt von Hochparterre zeigt: Kreativschaffende in St. Gallen sind bestens vernetzt. Andere finden gerade erst den Anschluss – so wie die Keramikerin Martina Häusermann. 09.04.2024 08:00

Nahe des frisch sanierten Baus des St. Galler Stadttheaters arbeitet die Produktdesignerin und Keramikerin Martina Häusermann. Sie ist erst vor Kurzem in das Atelierkollektiv an der Rorschacherstrasse eingezogen, das sie mit Handwerkern und Gestalterinnen teilt. Ihre kleine Werkstatt ist nur rudimentär ausgestattet: In einem halbleeren Regal liegen Materialproben neben Werkzeugen, auf einem Tisch wartet ein feuchter Klumpen Ton. Häusermann hatte bisher keine Zeit, sich einzurichten. Der Grossteil ihrer Werkzeuge und Arbeiten sind noch in Luzern, wo die Produktdesignerin nach dem Studium an der HSLU eine Anstellung als wissenschaftliche Assistentin in der Forschungsgruppe Produkt und Textil angenommen hat. Nach St. Gallen zurückzukehren, sei dennoch unvermeidlich gewesen – des Heimwehs wegen. Während viele ihrer Mitstudierenden zurück nach Zürich, Bern oder Basel zogen, ging sie in die entgegengesetzte Richtung. Nun teilt sie ihre Zeit zwischen Ost- und Innerschweiz auf. Obwohl Häusermann in St. Gallen eine Lehre als Polygrafin absolviert hat und viele ihrer Freunde hier leben, entdeckt sie die Stadt gerade neu. «Ich bin erst durch das Studiums in die Kultur- und Designszene hineingewachsen», so die Keramikerin, «hier ist sie mir noch fremd». Auch wenn sie die kulturellen Anknüpfungspunkte erst finden muss, ist sie überzeugt, dass sich die Suche danach lohnt: «Gemessen an ihrer Grösse, hat die Stadt viel zu bieten – wenn auch wenig in Sachen Produktdesign.» ###Media_2### Die Liebe zum Händischen hat Häusermann während des Vorkurses an der Schule für Gestaltung entdeckt. Vom Bildschirm wegzukommen, erwies sich als befreiend; mit Ton zu arbeiten, war deshalb ein naheliegender Schritt. Für ihr Dasein als Pendlerin ist das Material allerdings eine Herausforderung: Ton verlangt seinen eigenen Rhythmus. Der Arb...