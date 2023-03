Ausstellungsdesign von Eleonore Peduzzi Riva für Vistosi Venini, 1968. Foto: Ugo Mulas

Grand Prix Design 2023 Die Produktdesignerin Eleonore Peduzzi Riva, der Illustrator Etienne Delessert und die Kunsthistorikerin Chantal Prod'Hom sind die diesjährigen Preisträger des höchstdotierten Schweizer Designpreises. 10.03.2023 16:56

Das BAK hat entschieden: Die diesjährigen Auszeichnungen gehen an Chantal Prod'Hom, Eleonore Peduzzi Riva und Etienne Delessert. Mit Prod'Hom wird erst zum zweiten Mal in der Geschichte des Preises eine Vermittlerin geehrt – die erste war 2021 die Zürcher Designtheoretikerin Sarah Owens. Alle drei Preisträger begannen ihre Karrieren im Ausland: Peduzzi Riva in Mailand, Delessert in Paris sowie in New York, wo auch Prod'Hom einen Teil ihres Studiums absolvierte. Die Kunsthistorikerin leitete ab 2000 das Musée d’arts appliqués et de design contemporain in Lausanne, das 2022 mit einem neuen Museumsbau Teil des Museumquartiers Plateforme 10 wurde. Kurz nach der Wiedereröffnung des Mudac trat Prod'Hom nach über zwanzig Jahren als Direktorin zurück. ###Media_3### Als ausgebildeter Grafiker arbeitete Delessert zuerst in der Werbung, später wurde er für seine Illustrationen, Animationsfilme und Bilder bekannt. Er hat mehr als 80 Bücher illustriert, darunter mehrere Kinderbücher, deren Texte Delessert teilweise selber geschrieben hat. ###Media_4### ###Media_6### Während Delessert und Prod'Hom in der Schweiz bekannt sind, kennt man die 1936 in Basel geborene Produktgestalterin und Innenarchitektin Peduzzi Riva hierzulande kaum. Die Designkommission fasst ihre Leistung zusammen: «Eleonore Peduzzi Riva trug zum goldenen Zeitalter des italienischen Produktdesigns bei, indem sie Pionierarbeit in Sachen Modularität und Neuerfindung traditioneller Materialien leistete. In den fruchtbaren Jahren ihrer Tätigkeit arbeitete sie als Produktdesignerin und Innenarchitektin für namhafte Hersteller in verschiedenen Funktionen und an einer Vielzahl von Projekten. Obwohl sie in der zeitgenössischen Literatur nicht vorkommt, ist ihr wegweisendes Werk nicht vergessen und verdient es, wieder aufgegriffen und erforscht zu werden.» Die Ehrung...