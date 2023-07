Ab Mitte Juli läuft die Testreihe «T-Shirt of Tomorrow». Das Feedback der Testpersonen soll ins finale Design einfliessen.

Einfach mal die Meinung sagen 100 Prototypen für neugierige Köpfe: Das Taschenlabel Qwstion entwickelt ein T-Shirt aus Bananenfasern. Ehe es auf den Markt kommt, soll das Modell ausgiebig getestet werden. Ein Aufruf. 18.07.2023 08:01

Ein T-Shirt von einer Marke, die für Taschen bekannt ist? Qwstion sieht darin keinen Widerspruch: Design für Kreisläufe sei der gemeinsame Nenner. Da können die wenigsten Kleidungsstücke mithalten, weil sie weder für den biologischen noch für einen technischen Kreislauf konzipiert werden. Deshalb will das Zürcher Label den von ihm entwickelten Stoff aus Bananenfasern zum T-Shirt-Textil umfunktionieren. Anders als etwa Polyester entzieht «Bananatex» der Atmosphäre CO2, das die Pflanzen während des Wachstums in den Fasern binden. Und anders als biologisch angebaute Baumwolle wachsen Abacá-Bananenpflanzen in einem Ökosystem, das ohne Bewässerung, Dünger oder Pestizide auskommt. Weil Taschen und Kleider aber doch ziemlich verschieden sind, soll das Shirt zuerst ausgiebig getestet werden. Das Pilotprojekt «T-Shirt of Tomorrow» lädt 100 neugierige Köpfe ein, Schnitt, Passform und Tragekomfort zu prüfen. Im Gegenzug für das neue T-Shirt will die Marke Feedback, das in die finale Version einfliessen wird. Sie soll 2024 auf den Markt kommen. ###Media_2###...