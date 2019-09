Inszenierte Modekreationen im Atelier Hermann Haller

Anna Raymann 23.09.2019 15:05

In direkter Nachbarschaft zum Pavillon Le Corbusier steht das Atelier von Hermann Haller. Wo der Bildhauer einst sein «Mädchen mit erhobenen Armen» für die Landiwiese schuf, ist noch bis zum 6. Oktober die Ausstellung «Catwalk» zu sehen. Die Kuratoren stellen drei zeitgenössische künstlerische Haltungen in Dialog mit Hallers Vermächtnis. Neben den Videoarbeiten von Yves Netzhammer und Klaus Lutz führt eine Rampe, vom Zürcher Kunstkollektiv CKÖ für diesen Ort entwickelt, eben wie ein Catwalk durch die Ausstellung. Naheliegend, fast zwangsläufig braucht eine Ausstellung mit diesem Titel eine Modeschau im Programm. So inszeniert der Studiengang Modedesign HF der F+F Schule für Kunst und Design am 27. September eine Auswahl semesterübergreifende Kreationen inmitten der Hallers Plastiken. Gezeigt werden Arbeiten von Leonardo Anic, Carla Bravo Valdez, Randa Grob, Laura Heer-Vermot-Petit-Outhenin, Géraldine Reber, Vladislav Alexander Rüegger, Besime Sasivari, Janine Stählin, Emina Topalovic und Gilles-Anthony Treskatsch.