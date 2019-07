Wegmarken und -pfeile, Zeitangaben und Karte – das Wegleitungssystem für Zofingen

Köbi Gantenbein 24.07.2019 11:00

«Mein Grundsatz – eine neue Tafel ersetzt zehn alte Tafeln», sagt Jürg Brühlmann der Leiter des Designatelier Spinform in Schönenwerd. Und diesen Grundsatz hat er nun in Zofingen umgesetzt. Informationen – Wegpfeile, Worte Karten, Zeitangaben – auf zehn roten Stelen führen die Gäste durch die Stadt. «Knackpunkt», so Brühlmann, «war die Stelen ins vom Barock geprägte Zofinger Stadtbild zu stellen und die Sehenswürdigkeiten vom Rathaus über den Niklaus-Tuth-Brunnen bis zur Stiftskirche in sinnvollen Abläufen kartografisch darzustellen.» Neu sind Zeitmarken, so dass Gäste wissen, wann sie etwa wo sein werden. Gelegentlich wird das System zu Zofingens Aussenquartieren erweitert werden.

Geburtstagsgeschenk

Die Studentenverbindung Zofingia hat zu ihrem 200. Geburtstag einen rechten Teil der Kosten übernommen. Es sind freundschaftlich und lebenslang zusammengeschlossene 3000 Studierenden und Altherren mit lustigen Hütlein auf dem Kopf, Scherpen um den Bauch und ab und zu Lüsten nach Bier und Chrorgesang. Sie waren im 19. Jahrhundert wichtig beteiligt am Gelingen der demokratischen Schweiz und dass die Romands in die liberale Eidgenossenschaft gefunden haben. Die Zofingia ist eine «nicht schlagende Verbindung». Das heisst: Die versammelten Freunde hauen sich nicht in Gefechten Wunden auf Stirnen und Wangen.