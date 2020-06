Von Jörg Boner eingerichtet: der Showroom von Schätti in den ehemaligen Werkhallen der Therma

Statt in Frankfurt an der Light+Building, präsentiert Schätti seine von Jörg Boner entworfenen Leuchten im neuen Showroom in glarnerischen Schwanden – dort, wo einst die Therma produzierte.

Andrea Eschbach 05.06.2020 15:15

Die Corona-Krise bedeutete für zahlreiche Messen das Aus. So auch für die Frankfurter Lichtmesse Light + Building, die im März hätte stattfinden sollen. Doch Krisen sind auch Chancen. Das sagte sich jedenfalls Thomas Schätti, Mitinhaber des Familienbetriebes Schätti Metallwarenfabrik. Das Glarner Unternehmen, dessen Label Schätti Leuchten am Designers’ Saturday 2012 in Langenthal debütierte, präsentiert nun seine neue Leuchten-Kollektion kurzerhand im eigens eingerichteten Showroom. ###Media_3###Ein paar hundert Meter vom Schätti Headquarter am Bahnhof Schwanden, eröffnete der 500 Qudaratmeter grosse Showroom in den geschichtsträchtigen Therma-Hallen. Kein Geringerer als Hans Hilfiker, Erfinder der Schweizer Bahnhofsuhr und Delegierter des Therma-Verwaltungsrates, hatte in den 1950er Jahren die Shedhalle und den Hochbau der heutigen Therma-Werkhallen erstellt. 2017 hatte Schätti einen Teil der Werkhallen gekauft, die sie nun zum Teil selbst nutzt, zum Teil unter anderem als Co Work...