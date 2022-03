Die Rohstoffe für die Linie ‹Circle Sleep› sind in der Schweiz produziert und werden auch hier recycelt.

Andrea Eschbach 12.03.2022 08:00

Mit besserem Gewissen schlafen Der Glarner Matratzenhersteller Riposa hat mit ‹Circle Sleep› als erstes Unternehmen in der Schweiz eine kreislauffähige Matratzenlinie auf den Markt gebracht. 12.03.2022 08:00

Schätzungsweise eine Million Matratzen landen in der Schweiz jedes Jahr im Abfall. Während andere Länder, vor allem im Norden Europas, ausgediente Matratzen wiederaufbereiten und secondhand verkaufen, verbrennt man sie in der Schweiz kurzerhand. Dass es auch hierzulande umweltschonendere Lösungen gibt, demonstriert der Matratzenhersteller Riposa: Das Glarner Unternehmen hat mit ‹Circle Sleep› als erstes Unternehmen in der Schweiz eine kreislauffähige Matratzenlinie auf den Markt gebracht. Der Kern der neuen Produktgeneration fliesst am Ende seines Lebenszyklus nahezu komplett in einen nachhaltigen Industriekreislauf zurück. ###Media_2### Über drei Jahre lang haben die Riposa-Inhaberinnen, die Schwestern Iva und Reta Schnellmann, an einer neuen Methode getüftelt – zusammen mit langjährigen Partnern. «Bei der Entwicklung unserer ‹Circle Sleep›-Linie haben wir uns vom Prinzip ‹So viel wie nötig, so wenig wie möglich› leiten lassen», sagt Reta Schnellmann. Denn ein ressourcenschonend...