Mit extravagant-üppigen Entwürfen schmückt Ginny Litscher ein Hotelzimmer im Grand Resort Bad Ragaz. Fotos: Rafael Dos Santos

Lilia Glanzmann 21.08.2021 08:00

Kokett adrett Das Grand Resort Bad Ragaz setzt auf eine Schweizer Designerin: Ginny Litscher gestaltet ihr eigenes Zimmer – mit überzeugendem Resultat. 21.08.2021 08:00

Barocke Explosionen, dekadente Schönheiten und kafkaesker Kitsch: Ginny Litschers handgezeichneten Entwürfe verblüffen und betören. War sie 2011 mit ihrer Schalkollektion ‹Butterflies and Worms› noch als Newcomerin für den ‹Design Preis Schweiz› nominiert (siehe Hochparterre 10/11), gestaltet sie zehn Jahre später ihr eigenes Zimmer im Grand Resort Bad Ragaz. Schwarze Engel auf goldenem Grund zieren Tapeten, Samtkissen, feuerfeste Lampenschirme und Läufer aus Seide und Baumwollsatin. Das ganze Zimmer ist mit dem gleichen Dessin ausgestattet – auf der Tapete rapportiert, die restlichen Produkte zeigen einen Ausschnitt. Die drei abgebildeten Figuren sind nackt, teilweise mit einem Tuch bedeckt. Dies wirkt in Anbetracht der Epoche ganz natürlich und nicht anzüglich. Gezeichnet hat Litscher den Entwurf ‹Angels› in ihrem Lieblingsmuseum: «Im Victoria and Albert Museum in London inspirierten mich römische Statuen und Vasen», sagt die Designerin. Sie lebte die letzten zehn Jahre in Grossbri...