Jörg Boner renovierte die Schweizer Botschaftsresidenz in der sudanesischen Hauptstadt Khartum und richtete sie neu ein. Fotos: Milo Keller

Stephanie Ringel 12.11.2020 13:57

Als Orte der Begegnung mit dem Gastland bilden die Auslandsvertretungen des Bundes auch das kreative Schaffen der Schweiz ab. Viele Bauten und ihr Interieur wurden und werden von Schweizer Architekten und Designerinnen entworfen. Das verantwortliche Bundesamt für Bauten und Logistik will, dass das Erscheinungsbild der Schweiz im Ausland Werte wie Innovation, Präzision, Qualität und Weltoffenheit ausstrahlt. ###Media_2### Nun dienen Botschaften und Residenzen nicht nur für diplomatische Zwecke, sondern auch für Ausstellungen, Konzerte, Lesungen oder Treffen von Wirtschaftsverbänden. So auch die Räume für die offiziellen Empfänge in der Repräsentanz der sudanesischen Hauptstadt Khartum, die Jörg Boner neu gestaltet hat. Der Designer hat diesen Arbeitsort als geschmackvolles ‹Schaufenster in die Schweiz› eingerichtet und will damit Einblick in die aktuelle Gebrauchsgüterkultur und Kreativwirtschaft geben. Ein langer Hauptraum für den Ess- und Arbeitsbereich ist auf beiden Schmalseiten von zwei...