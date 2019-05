Thomas Löffel, Spoon. Kunst und Möbel aus dem Baum fräsen und schleifen

Köbi Gantenbein 15.05.2019 14:09

Sein Name ist Spoon, bürgerlich Thomas Löffel. Er lernte Kaufmann, dann Förster, seit bald zwanzig Jahren ist er Künstler im Holz. Die Motorsäge dröhnt – Holzstücke schwirren durch die Luft, Späne tanzen im Sonnenlicht – ein Spiel mit der Kettensäge und dem Schleifpapier. Spoon baut Objekte aus Holz. Zwischen dem Material, den Bearbeitungstechniken und künstlerischen Absichten sucht er Verbindungen. Er wählt einen Stamm für die Bearbeitung aus. Er geht von Formvorstellungen aus, weicht sägend, fräsend und schleifend vom Konzept, kommt zum Resultat: Schüsseln, Sitzmöbel, Skulpturen. Wie sie aussehen, zeigt Spoon bald in seinem Atelier an der Pulvermühlestrasse 64 in Chur. Die Ausstellung steht unter dem Schirm der Galerie «O» von Heinz Caflisch, der so Kunsthandwerkerinnen und Designer unterstützt, ihr Werk der Welt zu präsentieren.