Similors neue Duschstation «arwa-vivid».

Lilia Glanzmann 07.08.2019 09:52

Regenduschen sind beliebt, lange Zeit waren dafür aber grosse bauliche Eingriffe nötig. Die Duschstationen vom Hersteller Similor aber bieten Lösungen, die sich auch ohne grossen Aufwand einbauen lassen. So bestehen die neuen «arwa-vivid»-Sets aus je einem thermostatischen Duschenmischer, einer Regenbrause, einer kürzbaren, metallenen Gleitstange sowie einer Handbrause. Es gibt kleine und grosse Brausen, sowie eine Ablagefläche aus weissem Sicherheitsglas – für grosse Brausen fix montiert, für die kleiner Variante optional.

Generationentauglich

Was die Neuheit ausmacht, ist die Möglichkeit, sie einfach und individuell zu kürzen. Zudem verfügen sie über eine isolierte Wasserführung. Das bedeutet: Der Armaturenkörper wird dank cleverem Innenleben auch bei hohen Wassertemperaturen nicht heiss und bietet so einen nützlichen Verbrühschutz. Das wiederum passt ins generationentaugliche Badezimmer, wo besondere Vorsicht im Umgang mit heissem Wasser geboten ist – für Familien mit kleinen Kindern also genauso wie für ältere Menschen. Danebst überzeugt «arwa-vivid» auch formal universal – sie funktioniert für privaten Badezimmern oder Hotels genauso wie für Pflegeeinrichtungen.