Seit der Gründung des Kulturorts Neubad in Luzern sind Plakate von mehr als hundert Gestalterinnen und Gestaltern entstanden. Viele von ihnen wurden international ausgezeichnet. Fotos: Guillaume Musset

Michèle Degen 08.11.2023 14:00

Avantgardistische Brutstätte Die Publikation ‹The Neubad Plakat› über die Ankündigungsplakate für das Kulturzentrum Neubad in Luzern zeigt, wie Design Kunst und Kultur repräsentieren kann. 08.11.2023 14:00

Die schwarz-weissen Kacheln auf dem Buchumschlag lassen erahnen: Wer Farbe sucht, wird hier nicht fündig. Die kürzlich erschienene Publikation über die Ankündigungsplakate für das Kulturzentrum Neubad in Luzern ist kein buntes Spektakel. Schwarz und Weiss spielen die Hauptrollen, zumindest auf dem Papier – nicht aber im Denken. ###Media_2### ###Media_3### 2012 schrieb die Stadt Luzern das ehemalige städtische Hallenbad zur Zwischennutzung für die Kreativwirtschaft aus. Es bildete sich ein Netzwerk aus unterschiedlichen Disziplinen, ein Ort mit Gestaltungsfreiraum für die Kreativszene entstand. Der Grafiker Erich Brechbühl schuf die ersten visuellen Auftritte für das Neubad. Dabei war ihm wichtig, dass das ‹Neu› in Neubad kein leeres Versprechen, sondern die Haltung eines jeden Plakats war. Bis heute entstanden mehr als 560 Unikate, gestaltet von unzähligen Designschaffenden. Stets in Schwarz-Weiss überschreiten sie spielerisch die Grenzen unserer Wahrnehmungsgewohnheiten und verlassen den genormten Rahmen. Jedes Werk ist ein Kommentar gegen die Effekthascherei der Werbung und die visuelle Verschmutzung des öffentlichen Raums. Alle Plakate sind Einzelstücke, viele enthalten experimentelle Typografie und progressive Illustrationen – von der Zuckerwürfelschrift über das Buchstabenlabyrinth bis zum computergenerierten Bild eines Pferdekopfs ist alles dabei. ###Media_4### ###Media_1### Die Publikation ‹The Neubad Plakat› zeigt, wie Design über die traditionelle Rolle hinauswächst, um Kunst und Kultur zu repräsentieren. Sie ist ein gelungenes Beispiel dafür, wie kreative Ausdrucksformen und Gestaltung sich ständig neu definieren. Und immer wieder die Frage anders in den Raum stellt: Was ist die Rolle des Plakats? Lesbarkeit ist nicht der Kern, wichtiger ist die Haltung. Jedes Plakat ist politisch, ohne ideologisch zu sein, jedes ist Ausdruck einer künstl...