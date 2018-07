Bilder des Verborgenen

Text: Meret Ernst / 22.07.2018 14:10

Kostas Maros hat mit seinem Projekt Hidden - Verborgene Orte in der Schweiz den Swiss Photo Award erhalten. Nun ist die Publikation im Christoph Merian Verlag erschienen, ergänzt um Texte von Catherine Iselin und einer Serie von Porträts von Menschen, die mit den verborgenen Orten verknüpft sind. Die Autorin und der Fotograf, die das Projekt gemeinsam angingen, wollen Orte zeigen, die nicht nur der Öffentlichkeit unbekannt oder nicht zugänglich sind, sondern faszinieren und neugierig machen.

In den zwei Jahren, in denen das Projekt dauerte, wählten die beiden 25 Orte aus. Dazu gehören überraschende Räume wie der Inhalationsraum für das Rauchen von illegalen Drogen der Suchthilfe Basel oder der Blick in die eine Privastammlung zur Geschichte der Raumfahrt. Den meisten unbekannt ist wohl auch ein Darkroom, Inbegriff des Verborgenen, der Ort einer Halal-Schlachtung oder eine rosa gestrichene Beruhigungszelle. Stets bleibt Kostas Maros auf Distanz zu seinem Motiv, sucht nach einer strengen Bildkomposition. Die Bilder verführen durch die grosse Tiefenschärfe zum langsamen Betrachten, ein Detail entbirgt das nächste. So fügen sich die unterschiedlichen Räume, die inhaltlich wenig miteinander zu tun haben ausser ihrer Verborgenheit, zu einer stringenten Erzählung. Der Bildband ist denn auch die beste Form, diese Suche nach dem Verborgenen zu zeigen. Etwas weniger überzeugen dagegen die Porträts, die Kostas Maros alle vor demselben Hintergrund, aber mit einem spezifischen Gegenstand

zeigt. Die Rätselaufgabe an die Leserin und den Leser, die Personen mit

den verborgenen Orten zu verknüpfen, treibt das Spiel zu weit.





Hidden – Verborgene Orte in der Schweiz, hg. von Catherine Iselin, Fotos Kostas Maros. Basel: Christoph Merian, 2018 CHF 49.