15.02.2024 14:44

Die Anlagestiftung Turidomus und der Immobilienfirma HRS sanieren das Forschungs- und Entwicklungszentrum der ehemaligen PTT im Osten Berns. «Ab 2026 bietet es im Erdgeschoss voraussichtlich eine Kindertagesstätte und in den 17 Obergeschossen 87 moderne Wohnungen mit Weitsicht», heisst es heute in einer Medienmitteilung der Anlagestiftungsfirma Pensimo, die auch Turidomus führt. Das Forschungs- und Entwicklungszentrum der ehemaligen Post-, Telefon- und Telegrafenbetriebe PTT ist nach dem Münster das höchste Gebäude der Stadt Bern. Bis 2014 diente es der Forschung und Entwicklung im Bereich der Telekommunikation, unter anderem Forschungen für das erste portable nationale Autotelefon, das Natel A. Später beherbergte es diverse Startups, Kulturveranstalter und Unternehmungen der Kreativwirtschaft. Das Gebäude an der Ostermundigenstrasse 93 wurde von 1967 bis 1972 von Frey, Egger + Peterhans Architekten erstellt. Die Berner Architekten liessen sich Le Corbusier inspirieren. «Das PTT-Hochhaus als filigrane Scheibe ausgebildet, die mittels Pfeiler vom Erdboden losgelöst ist. Vorgehängte Brise-Soleil-Elemente gliedern die geschosshohe Aluminiumfassade, die Dachaufbauten sind skulptural gestaltet. Das feingliedrige Gebäude ist eine weitum sichtbare Landmarke an der östlichen Stadtgrenze Berns», heisst es weiter. Durch die Umnutzung der derzeit brachliegenden Gewerbe- und Büroflächen trage das Gebäude dazu bei, die bauliche Entwicklung nach innen und das Wohnungsangebot innerhalb der Stadtgrenzen zu fördern. Die Nutzung der bestehenden tragenden Strukturen reduziere die CO2-Emissionen für die Erstellung gegenüber einem Neubau erheblich. Fertigstellung und Bezug sind für Frühling 2026 vorgesehen....