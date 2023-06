Der Ersatzneubau ergänzt das Ensemble aus Bauernhof und Restaurant. Fotos: Peter Baracchi

Mirjam Kupferschmid 28.06.2023 16:00

Schaffhauserei Mit ihrer klaren Haltung beim Bau des Randenzentrums in Siblingen haben Bölsterli Hitz Architekten die regionale Baukultur und Wertschöpfung gestärkt. Dafür gibt es das Label ‹Schaffhauser Haus›. 28.06.2023 16:00

Seit 2022 ergänzt ein Ersatzneubau für eine baufällige Scheune das Gehöft auf dem Siblinger Randen. Im sogenannten Randenraum im Erdgeschoss finden Seminare und Veranstaltungen statt, in den darüberliegenden Geschossen wohnen zwei Familien. Der Holzbau prägt die einfachen und hellen Räume: tragende Massivholzstützen, geseifte Holzböden und Brettstapeldecken. Über dem Holz spannt sich das Netz der verlegten Leitungen auf und erzählt vom Entstehungsprozess und der Haltung der Architekten. Bereits während der Planung kontaktierten diese die Gewerbevereinigung Werkraum Schaffhausen. Sie will mit der Auszeichnung ‹Schaffhauser Haus› die regionale Baukultur und Wertschöpfung stärken – Ziele, die auch die Architekten verfolgten. So nutzten sie den Aushub für den Lehmputz und verwendeten die alten Dachziegel der Scheune wieder, das Holz stammt aus dem Siblinger Wald und wurde im Kanton gesägt. Im Mai 2023 erhielt das Randenzentrum deshalb das Label ‹Schaffhauser Haus›. ###Media_2### ###Media_3### Doch nicht nur die Herkunft und Verarbeitung des Materials, sondern auch die Zukunft des Hauses beschäftigte die Architekten: Was geschieht mit den Wohnungen, wenn die Kinder der Familien ausziehen? Wie die Fassade reparieren, wenn die sägerohen Bretter nicht mehr intakt sind? Diese Fragen beantworten sie pragmatisch und in enger Zusammenarbeit mit den Handwerkern. So lassen sich die Geschosswohnungen in zwei kleinere Einheiten unterteilen. Die dafür eingebaute Aussparung wartet hinter einer grauen Fläche im Treppenhaus auf ihren Einsatz, auch die zusätzliche Steigzone ist schon eingeplant. Hier und da stolpert das Auge über Details, die eben diesem Pragmatismus geschuldet sind. Gleichzeitig ist es den Architekten durch ihre klare Haltung gelungen, nicht nur die Entstehung des Hauses, sondern auch seine zukünftige Reparatur und mögliche Umnutzung mitzudenken. ###Med...