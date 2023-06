Der Sportplatz und die Aufenthaltsbereiche auf dem Dach stehen auch dem Quartier offen. Fotos: Matthias Vollmer

Maria-Theresa Lampe 31.05.2023 16:00

Quartiertreffpunkt in luftiger Höhe Auf dem Schulhaus Allmend in der Zürcher Greencity liegt der erste Dach-Pausenplatz der Stadt. Studio Burkhardt reagierte damit auf den Platzmangel im dichten Neubauquartier. 31.05.2023 16:00

Auf dem ehemaligen Sihlpapier-Areal, zwischen Autobahn und S-Bahn-Gleisen eingeklemmt, entsteht seit 2015 die Greencity. Die Kontraste zwischen den Hochstrassen des Autobahndreiecks, den Naturräumen der Sihl und einigen Relikten der industriellen Vergangenheit prägen das Gebiet am südwestlichen Rand von Zürich. In die dichte Bebauung für Wohnen und Arbeiten reiht sich neu die Schulanlage Allmend ein. Studio Burkhardt sucht den städtebaulichen Bezug durch eine klare Positionierung des Schulgebäudes: Der schmale, hohe Riegel begrenzt den Maneggplatz. Gestalterisch setzt er sich aber durch die Hervorhebung der funktionalen Dreiteiligkeit in der hölzernen Figur von der Umgebung ab. Im Erdgeschoss liegen Mensa und Kindergarten. Der transparente Sockel wird durch vier sich gegenüberliegende Eingänge durchlässig zum Pausenplatz, der sich auf der Gleisseite befindet. ###Media_2### ###Media_3### Über zwei Geschossen mit Klassenzimmern thront das öffentliche Dach – der räumliche Höhepunkt des Gebäudes, der via Spindeltreppen öffentlich zugänglich ist. Dieser ungewöhnliche Umstand ist einerseits der Platznot auf der Parzelle geschuldet und andererseits im Sinne einer repräsentativen Überhöhung entstanden. Unter dem zu 30 Prozent lichtdurchlässigen Photovoltaik-Dach ist nicht nur regen- und sonnengeschütztes Spielen möglich, der luftige Ort dient auch als Quartiertreffpunkt. Am Rand des Daches begrenzt eine filigrane Stahlkonstruktion umlaufend den offenen Raum. Das Konzept eines öffentlichen Daches auf einer Schulanlage als Kompensation für fehlende Freiflächen wurde mit diesem Projekt zum ersten Mal in Zürich umgesetzt. Die Resonanz auf das Angebot wird als Referenz für ähnliche Projekte dienen. Für die Schulanlage Allmend ist das Konzept sinnvoll. Denn gerade die Nähe zur grünen Allmend macht den urbanen Habitus der Schulanlage erst möglich. ###Media_1###...