Das ehemalige Gemeindehaus von Pregassona dient schon lange als Gemeinschaftszentrum. Dank dem neuen Anbau ist es besser nutzbar. Fotos: Marcelo Villada Ortiz

Marion Elmer 17.04.2024 14:00

Was geschieht mit den Gemeindehäusern, wenn Gemeinden fusionieren? Diese Frage stellt sich in Lugano besonders dringlich, da in den letzten 20 Jahren fortlaufend umliegende Gemeinden zur Stadt dazugestossen sind. Die leer stehenden Gebäude lässt die Stadtbehörde seither nach und nach zu Gemeinschaftshäusern wie Bibliotheken und Vereinslokalen umnutzen, sogenannten Spazi insieme (SPIN). ###Media_2### ###Media_3### Das ehemalige Gemeindehaus von Pregassona, das am Fuss des Monte Boglia liegt, beherbergt deshalb schon seit mehreren Jahren eine Kinderbibliothek. Dank der benachbarten Primarschule wird sie rege besucht. Im oberen Geschoss fand der Seniorenverein ‹Circolo Anziani Pregassona› ein Zuhause. Er organisiert dort regelmässig Mittagessen, Abendessen und andere Veranstaltungen. Mittags wird dort bisweilen auch für die Primarschulkinder gekocht. Da das Gemeindehaus in die Jahre gekommen war und Küche wie Sanitärräume nicht mehr den Anforderungen genügten, wurde es renoviert und erweitert. Den neuen, aus Recyclingbeton gefertigten Quader setzte Architekt Enrico Sassi auf die alte Steinmauer eines früheren Anbaus. Das Volumen dehnt sich vertikal bis knapp unter die Firsthöhe und horizontal etwas über die Mitte des namengebenden roten Bestandesbaus aus. So bildet sich ein Hof in der nordöstlichen Ecke, wo die Zugänge zur Küche und zu den Räumen des Seniorenvereins liegen. Der Aussenbereich wird von einer mit Polycarbonat-Wellplatten bedeckten Metallkonstruktion geschützt. Sie folgt der Neigung des bestehenden Daches und hat den Charme des Provisorischen. Dank der transparenten Dachfläche ist der Hof hell und einladend. Dazu trägt auch der Natursteinboden bei, der mit Streifen von grauem Granit und rosa Cuasso-al-Monte-Porphyr verlegt wurde. Auf der Südseite hebt sich das neue Volumen deutlich vom alten ab, die Fassaden stossen jedoch bündig aneinander. Es en...