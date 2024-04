Redaktion Hochparterre 04.04.2024 11:51

Philippe Brändle neuer CEO von Züblin Immobilien Der Verwaltungsrat der Züblin Immobilien Holding AG hat Philippe Brändle zum neuen CEO ernannt. 04.04.2024 11:51

Philippe Brändle tritt voraussichtlich zum 1. Oktober die Nachfolge von Roland Friederich an, schreibt die Firma heute in einer Medienmitteilung. Brändle besitzt einen Master in Architektur und Business Administration. Nach Tätigkeiten im Bereich Immobilien-Advisory übernahm er ab 2016 als CEO und ab 2021 als CFO Managementverantwortung bei zwei führenden Schweizer Immobilienunternehmen. Verwaltungsratspräsident Markus Wesnitzer sagt zur Nominierung des CEO: «Im Rahmen eines sorgfältigen Rekrutierungsprozesses legte der Verwaltungsrat für das Weiterkommen von Züblin insbesondere Wert auf marktnahe Immobilienexpertise und ein breites Netzwerk in der Schweiz. Nach erfolgreicher Restrukturierung und dem Abschluss der Konsolidierungsphase ist die Gesellschaft heute solide aufgestellt. Der Verwaltungsrat freut sich, zusammen mit Herrn Brändle ein neues Züblin-Kapitel in Angriff zu nehmen.»...