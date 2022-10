Das Genfer Parlament debattiert nun unter einem lichten hölzernen Lampenschirm. Fotos: Ariel Huber

Lampenschirm über dem Parlament Bonhôte Zapata Architects haben mehrere Säle des Genfer Parlaments saniert. Obschon das Gebäude denkmalgeschützt ist, konnten die Architekten die Atmosphäre in den Räumen grundlegend verändern. 19.10.2022 14:00

Das Hôtel de Ville ist seit mehr als 500 Jahren das Herz der Genfer Demokratie. Dabei spielt die Salle du Grand Conseil, der Parlamentssaal, die zentrale Rolle. Der letzte Umbau fand vor gut 60 Jahren statt und widerspiegelte mit einer flachen Decke und dunklen Farben den damaligen Zeitgeist. 2011 führte der Kanton einen Wettbewerb zur Sanierung des Saals und der angrenzenden Räume durch. Beides sollte barrierefrei erschlossen und reorganisiert werden. Weder die Anordnung der Sitze noch die Abläufe entsprachen einem zeitgemässen Parlamentsbetrieb. Zudem mussten die Technik und die Sicherheitseinrichtungen angepasst werden. ###Media_2### ###Media_3### ###Media_4### Das Genfer Büro Bonhôte Zapata gewann mit einem Entwurf, der die lastende Decke buchstäblich in den Himmel schickt: Sie haben einen ‹Lampenschirm› aus feinen Holzstäben in den Dachraum gestellt. Zuoberst fällt nun durch ein Glasband Tageslicht hinein. Weiteres Licht haben die Architekten in den Saal geholt, indem sie die farbigen Fenster durch klares Glas ersetzten. Die konstruktive Umsetzung der dreidimensional polygonalen Decke war schwierig. Von der Idee, die Holzlamellen mittels Laser herzustellen, mussten sich die Planer verabschieden; die Form war zu kompliziert. Schliesslich stellte der Schreiner die Holzstäbe – keiner parallel zu einem anderen – in handwerklicher Manier her. «Die Decke ist präzis, aber nicht perfekt. Von Menschenhand gemacht», sagt Philippe Bonhôte. Ist die Saalbeleuchtung eingeschaltet, kommt die Wirkung der Decke voll zum Tragen: Sie sieht tatsächlich aus wie ein – umgekehrter – Lampenschirm und sorgt für gleichmässige Lichtverhältnisse im ganzen Saal. Die Parlamentsmitglieder sitzen auf Stühlen, die der Däne Finn Juhl einst für die Uno in New York entwarf und die nun in einer Neuauflage produziert worden sind. ###Media_1### Nebst der Salle du Grand Conseil habe...