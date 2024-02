Der chaussierte Hauptplatz der Siedlung Winkelhalden ist ein Begegnungsort für die Bewohnerschaft. Fotos: Reinhard Zimmermann

Klug verwoben Die Siedlung Winkelhalden im Dorfzentrum von Oberrieden wurde für Bewohner ab 50 Jahre entwickelt. 70 Menschen in der dritten Lebensphase kümmern sich in 25 Arbeitsgruppen um Hühner bis Bibliothek. 10.02.2024 08:00

Die Siedlung Winkelhalden liegt im Dorfzentrum der Zürcher Seegemeinde Oberrieden, zwischen den beiden Bahnhöfen. Die Überbauung mit 44 rollstuhlgängigen Wohnungen wurde für Menschen in der dritten Lebensphase entwickelt: sechs Häuser, die eine Art Dorf im Dorf bilden. Drei viergeschossige Wohnbauten parallel zum Hang fassen zusammen mit zwei kleineren, gemischt genutzten und senkrecht zum Hang stehenden Häusern den grossen chaussierten Hauptplatz, der an die Quartierstrasse grenzt. Im Zentrum liegt ein kleineres Haus mit auch von Externen zumietbaren Jokerzimmern, unter dem Dach befindet sich eine Art Gemeinschaftswohnzimmer, das nur Mietern zugänglich ist. ###Media_2### ###Media_3### Die vielfältigen Aussenräume sind geschickt ineinander verwoben. Der Hauptplatz bietet Orientierung. Hier läuft man sich über den Weg, hier grenzt das siedlungseigene Bistro an. Von dieser gekiesten Fläche führen über mehrere Geschosse schmale Brücken zu den Laubengängen der seeseitigen Wohnhäuser und offene Treppenhäuser in den um zwei Geschosse tiefer liegenden Hof. Er bringt Tageslicht in die hangseitigen Räume der unteren Wohnungen und dient im Sommer als bepflanzter, schattiger Sitzplatz. Damit wegen dieses langen und tiefen «Grabens» kein Staumauergefühl entsteht, haben die Architekten den Wohnriegel dreigeteilt. So entstehen Durchblicke und -gänge zwischen den Häusern, sind Piazza und Garten zusammengebunden. Das Finanzierungsmodell – eine durch die Bewohner getragene Aktiengesellschaft – bildet die Idee des gemeinschaftlichen Wohnens ab und umgekehrt. Im Gegensatz zu Stockwerkeigentum sollen dadurch die vielen und grosszügigen Gemeinschaftsräume und -flächen mittel- und langfristig nicht durch Partikularinteressen geschwächt werden. ###Media_4### Heute leben 70 Menschen, die meisten über 60 Jahre, in der Siedlung. Sie kümmern sich in 25 Arbeitsg...