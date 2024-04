David Vuillaume wird neuer Geschäftsführer des Schweizer Heimatschutzes.

04.04.2024

Nach fünf Jahren an der Spitze der Geschäftsstelle verlässt Stefan Kunz den Schweizer Heimatschutz Ende Mai 2024. Der Vorstand des Verbandes hat David Vuillaume einstimmig als neuen Geschäftsführer und Nachfolger von Stefan Kunz gewählt. Er wird seine Arbeit beim Schweizer Heimatschutz am 1. August aufnehmen. Dies vermeldet der Schweizer Heimatschutz heute in einer Medienmitteilung. David Vuillaume, Jahrgang 1973, ist im Kanton Jura aufgewachsen. Er schloss sein Studium der Kunstgeschichte, Germanistik und Geschichte an der Universität Lausanne im Jahr 2000 mit dem Lizentiat ab. Er verfügt zudem über ein CAS in Betriebswirtschaft und eines in Public Administration, ebenso über Weiterbildungen in Nonprofit-Management. Seit 2017 ist David Vuillaume Geschäftsführer des Deutschen Museumsbundes in Berlin. Zuvor war er während über 10 Jahren Generalsekretär des Verbandes der Museen der Schweiz (VMS & ICOM Schweiz). Seit 2017 ist er Vorstandsmitglied der Nationalen Informationsstelle zum Kulturerbe (NIKE)....