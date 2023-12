Der 52jährige Carlo Ratti wird die 19. Architekturbiennale in Venedig kuratieren. Fotos: Biennale di Venezia

Der Kurator der Architekturbiennale in Venedig 2025 wurde ernannt. Es ist Carlo Ratti, italienischer Architekt und Professor am MIT und am Politecnico di Milano. Nun beginnen die politischen Spekulationen.

Die Pressemeldung, die heute aus Venedig kam, ist lang. Sie preist Carlo Ratti, den neu ernannten Direktor der Architekturabteilung der Biennale di Venezia und damit Kurator der Architekturbiennale 2025, als «einen der zehn meistzitierten Wissenschaftler im Bereich der Stadtplanung», als «einflussreichsten Designer in Amerika», «einen der "Menschen, die die Welt des Designs verändern werden» oder «Philosophen der sensorischen Stadt». Warum nur, haben wir noch nie von ihm gehört? Gut, wir sind nicht in Academia unterwegs, denn der ausgebildete Architekt und Ingenieur lehrt als Professor am Massachusetts Institute of Technology (MIT) und am Politecnico di Milano. Sein «Architektur- und Innovationsbüro» CRA-Carlo Ratti Associati (in Turin, New York City und London) baute u.a. den Italienischen Pavillon an der Expo in Dubai 2020 und (zusammen mit BIG) ein Hochhaus in Singapur. Die Ernennung war mit besonderer Spannung erwartet worden, weil der designierte Präsident der Biennale, Pietrangelo Buttafuoco, politisch weit rechts steht. Wie weit wird er Einfluss nehmen? Die Ernennung des neuen Kurators hat noch der aktuelle Präsident Roberto Cicutto zu verantworten, jedoch, laut Pressemeldung, im Einvernehmen mit Buttafuoco. Noch ist kein Rechtsruck auszumachen. Doch auf Social Media ist man fleissig dabei, Biographie und Netzwerk von Carlo Ratti zu scannen. Das US-Magazin Architectural Record bezeichnet ihn als ‹Multi-Hyphenate›, also eine Art Multitalent, La Repubblica nannte ihn heute «curatore ‹smart›», weil er die physische und die digitale Welt zusammen denkt. Baut er also doch eher Brücken als Mauern? Carlo Ratti wird in der Pressemeldung mit den folgenden Sätzen zitiert: «Wir Architekten halten uns gerne für klug, aber echte Intelligenz ist überall. Der körperlose Erfindungsreichtum der Evolution, die wachsende Macht der Computer und die kollektive Weishei...