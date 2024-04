Unterrichtszimmer der Musikschule Adliswil-Langnau Fotos: Roger Frei

Züst Gübeli Gambetti haben eine 1900 erstellte Kirche in Adliswil in eine Musikschule umgebaut. Eine breite Farbpalette verleiht den Unterrichtszimmern einen individuellen Charakter.

Daniela Meyer 13.04.2024 08:00

Ein lindgrünes Haus mit Giebeldach fügt sich unauffällig in eine Reihe punktförmiger Wohnhäuser ein, die die Strasse säumen. Weder seine Form noch seine Dimensionen weisen darauf hin, dass das Haus einst eine Kirche war. Beim Näherkommen fallen die mit Sandstein gefassten Rundbogenfenster und deren dunkelrote Fensterläden auf. Die 1900 erstellte Kirche wurde nur wenige Jahre als solche genutzt und bald schon in einen Kindergarten transformiert. Aufgrund ihrer Nähe zum rückseitig angrenzenden Schulareal waren zuletzt verschiedene pädagogische Dienste darin untergebracht. ###Media_2### ###Media_3### Heute wird im umgebauten Haus mit dem expressiven Annexbau musiziert. Ein kleines Vordach markiert den seitlichen Eingang, durch den Kinder und Lehrpersonen die Musikschule betreten. Eine massige Treppenskulptur aus Eichenholz nimmt einen grossen Teil des zweigeschossigen Anbaus ein, der nebst der Erschliessung einen Pausenraum, ein Büro und die Toiletten enthält. Wer oben an der Treppe oder auf dem Zwischenpodest steht, blickt bis zum Eingang hinunter und fühlt sich fast wie auf einer Kanzel. Balkenfragmente des alten Dachstuhls prägen die zentrale Verteilzone im Obergeschoss des Ursprungsbaus sowie die sechs daran angrenzenden Unterrichtszimmer. Eine breite Farbpalette und unterschiedlich ausgerichtete Fensteröffnungen verleihen ihnen je einen individuellen Charakter. Grosse Bullaugen geben den Blick durch die himmelblauen Türen ins Innere der Zimmer frei – optisch entsteht so Transparenz, akustisch halten die runden Gläser dicht. ###Media_4### ###Media_5### ###Media_6### Musiziert wird auch im schmalen Ensembleraum sowie im grossen Saal im Erdgeschoss. Letzterer wird von einem perforierten Holztäfer gefasst, aus dem entlang der Stirnfassade eine Sitzbank wächst. Analog zum Rhythmus der Fenster und Türen in den Seitenwänden ist die Decke in drei Felder unterteilt...