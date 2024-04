Im Hof des Holliger-Areals markiert das leuchtgelbe Stahlgestell den Hauseingang. Fotos: Philip Heckhausen

Anic Hollinger 06.04.2024 08:00

Brodelnde Gemeinschaft Mit dem Wohnhaus Stromboli hat das Architekturbüro Studio DIA auf dem Holliger-Areal in Bern Raum für gemeinschaftliches und lebendiges Wohnen kreiert. 06.04.2024 08:00

Mit einer leuchtgelben ‹terrasse commune› setzt das Wohnhaus Stromboli auf dem Holliger-Areal in Bern ein selbstbewusstes Zeichen. Das markante Stahlgestell umfasst das gesamte Gebäude und weitet sich an der Südfassade zu einem grosszügigen Laubengang, der Erschliessung und erweitertes Wohnzimmer zugleich ist. ###Media_2### Im Norden der Parzelle erhebt sich ein niedriger Turm, der mit dem Laubenganghaus verbunden, anders als dieser aber als Vierspänner organisiert ist. Die überhohe Eingangshalle verbindet den Turm mit dem Laubenhaus, den Hof mit dem Garten und damit das Arealinnere mit dem angrenzenden Warmbächliweg. Das 2020 gegründete Architekturbüro Studio DIA wählte die kombinierte Erschliessungsfigur, um Begegnungen und Austausch zu fördern. Zudem zeichnet sich die Architektur durch verspringende Geschosse zwischen den Baukörpern aus. Sie fügen eine ästhetische Dimension hinzu und integrieren geschickt die verschiedenen Höhenlagen des Aussenraums. Das Spiel mit den Niveaus schafft spannende Überschneidungen und generiert Blickbezüge. ###Media_3### ###Media_4### Der kompakt organisierte Baukörper beinhaltet flexibel gestaltbare Wohnungen, die bei Bedarf sogar zusammengelegt werden können. Die Grundrisse sind klassisch und simpel, wobei die zentrale Wohnküche das Herzstück jeder Wohnung markiert. Nichttragende Wände könnten leicht herausgebrochen werden, zusätzliche Schiebetüren liessen sich einbauen. So erfüllt der Bau die Bedürfnisse von Familien, Wohngemeinschaften und Einzelhaushalten. Die wandelbaren Räumlichkeiten präsentieren sich trotz Massivbau leicht und luftig. Raumhohe Fenster und Durchstösse von der West- zur Ostfassade durchfluten die Räume mit Licht und lassen auch kleinere Wohnungen grosszügig wirken. ###Media_5### Das Genossenschaftshaus beherbergt einen Kindergarten. Eine hausinterne Bibliothek ist in Planung, und eine vo...