‹Dreiofenhaus› in Wahlendorf bei Bern: Zur Strasse hin schafft es einen Vorplatz, zum Garten eine Veranda. Fotos: David Aebi

Leonie Charlotte Wagner 12.05.2021 14:00

Tapferer kleiner Revolutionär Freiluft Architekten nutzen das Grundstück mit einfachen Mitteln bis zum letzten Quadratmeter und stellen ein dreigeschossiges Mehrfamilienhaus mitten ins Einfamilienhaus-Eldorado. 12.05.2021 14:00

Einfamilienhäuser sind die ressourcenverschlingenden Sorgenkinder der Architektur. Obwohl sie mehr als die Hälfte aller Gebäude in der Schweiz ausmachen und allem kritischen Bewusstsein zum Trotz ist unklar, wie wir künftig mit ihnen umgehen sollen. In Wahlendorf bei Bern, einem Einfamilienhaus-Eldorado, steht neuerdings ein dreigeschossiges Mehrfamilienhaus, das eine kleine Revolution versucht. Zwei Familien haben hier auf einer Einfamilienhausparzelle gemeinsam ein Haus mit zusätzlicher Einliegerwohnung gebaut. Wegen der Stückholzöfen in den Wohnungen heisst es schlicht ‹Dreiofenhaus›. ###Media_2### ###Media_3### Der individualistischen Bebauung des Dorfes setzen die Architekten ein Ankommen entgegen, das das Potenzial der Strasse ausschöpft. Von einer Kiesfläche führen drei Stufen auf einen halböffentlichen Vorplatz, der die gesamte Vorderseite des Hauses umfasst. Eine Oase inmitten abgezäunter Grundstücke, wo nicht selten Garagentore grüssen. Die Strassenfassade reckt sich ohne Vor- u...