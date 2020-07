Das grosse Haus hinten ist aus Holz. Das Dach des kleinen ist nicht aus Stein, sondern aus PV-Modulen.

Axel Simon 02.07.2020 14:43

Schon seit einigen Jahren verspricht uns Tesla-Chef Elon Musk einen Photovoltaik-Dachziegel, der so aussieht wie Schieferplatten. Nun hat der Start-up Freesuns aus der Nähe von Lausanne etwas ähnliches entwickelt: Solarziegel, die wegen ihres kleinen, länglichen Formates Faserzementschindeln gut ersetzen können – und auch so aussehen. Das macht sie für historische Gebäude interessant und für komplexe Dachformen. Das Produkt heisst so, wie unsere Magazinreihe: Solaris. Auf einem kleinen Haus zu Füssen des Grand Chalet von Rossinière wurde das Modell mit dem Namen ‹Solaris Heritage› erstmals eingesetzt. Daneben gibt es noch die Modelle ‹Solaris Classic› (mit sichtbarem PV) und ‹Solaris Premium Black›, im gleichen Format. Mehr Infos.