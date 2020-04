Links der Anbau von Berta Rahm, in der Bildmitte der Clubpavillon von Carlo Pagani an der Saffa 1958. Fotos: Verein ProSaffa1958-Pavillon

Saffa-Pavillon retten Vor kurzem tauchte ein kleiner Pavillon der Saffa 1958 wieder auf. Er soll abgebrochen werden, doch ein Verein von Expertinnen wehrt sich dagegen.

Unverhofft ist ein kleiner Pavillon wiederaufgetaucht, der an der Saffa 1958 gestanden hatte, an der Schweizerischen Ausstellung für Frauenarbeit. Die ebenfalls vergessene Architektin Berta Rahm hatte ihn als Anbau an den Saffa-Clubpavillon des Mailänder Architekten Carlo Pagani entworfen. Dieser bestand aus Aluminium und war zerlegbar. Berta Rahm nahm Struktur und Formensprache von Paganis Hauptgebäude auf, verkleidete den Anbau ebenfalls mit Aluminium und schuf doch einen formal erkennbar eigenständigen Gebäudeteil. Expertinnen beschreiben den Rahm-Pavillon als detailliert durchdacht. Nach der Saffa hatte die Pilzzucht-Unternehmerin Erica Hauser den Anbau gekauft und in Gossau ZH aufstellen lassen. Er diente in ihrer Champigon-Zucht als Betriebskantine und Schauküche und stand idyllisch an einem Weiher. Doch seit einiger Zeit wird er nicht mehr genutzt und inzwischen die Abbruchbewilligung liegt vor. Diesen Abbruch versucht der Verein «ProSaf...