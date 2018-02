Text: Andres Herzog / 23.02.2018 15:05

Foto: PD

Der Stadtrat von Olten plant, das Hübelischulhaus in der Altstadt zum Kunstmuseum umzubauen. Die Hübelischüler sollen in das neue Schulhaus im Kleinholz umziehen, das voraussichtlich im Sommer 2021 eröffnet wird. Der Altbau gegenüber der Stadtkirche St. Martin wird darum frei für eine neue Nutzung. Das Gebäude sei prädestiniert für ein Museum, schreibt die Stadtverwaltung in der Medienmitteilung. Die Lage ist zentral, die Architektur repräsentativ, die Räume sind gross und hell. Die Stadt will nun ein Raumprogramm definieren und einen Architekturwettbewerb ausloben. Das Hübelischulhaus liegt gegenüber vom Hauses der Museen, das Olten derzeit umbaut, um darin das Historische Museum, das Naturmuseum und das Archäologischen Museum einzurichten. Mit dem Haus der Museen und dem umgebauten Hübelischulhaus werden die beiden bisherigen Standorte des Kunstmuseums und des Naturmuseums – gleich ums Eck an der Kirchgasse gelegen – ihrerseits frei für eine Umnutzung. Wenn der Stadtrat auch deren Zukunft bestimmt, wäre die Oltener Museumsrochade komplett.