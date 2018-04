Ideenwettbewerb weitergesponnen

Text: Roderick Hönig / 16.04.2018 13:41

Das Siegerprojekt des von Hawa Sliding Solutions veranstalteten Ideenwettbewerbes «Mehr als ein Dach über dem Kopf» (Hochparterre gab dazu das Themenheft «Lösungen für die Not» heraus) bildete die Basis der Diplomarbeit der Techniker HF Bauplanung Architektur & Innenarchitektur der Schweizerischen Bauschule Aarau. Die Absolventen mussten in der zweiwöchigen Diplomarbeitszeit die Frage beantworten, welche Architektur und Baukonstruktion für Menschen in Not angemessen sei. Die Studierenden entwickelten unterschiedliche Konstruktions-, Gestaltungs- und Materialisierungskonzepte für die Gebäudehülle, die Wohneinheiten und die Erschliessung in einem zugeteilten Bereich.

Die Arbeiten können bis Ende Mai wochentags täglich von 8 bis 20 Uhr besichtigt werden, samstags von 8 bis 12 Uhr.