Werner Huber 14.05.2020 08:05

‹Châtelet – Les Halles›: Die meisten Deutschschweizer scheitern schon bei der Aussprache, wenn sie ‹Les Halles› elegant und scheinbar gekonnt zu «Lesall» koppeln – und dabei das ‹H aspiré›, das gehauchte H, einfach ignorieren. Gehaucht wird das H zwar längst nicht mehr, ihre Eigenständigkeit haben die Wörter jedoch bewahrt: «Le All». Doch die Aussprache ist bei ‹Châtelet – Les Halles› noch das kleinste Übel. Viel schwieriger ist es, sich in dem mit täglich bis zu 800'000 Passgieren (in Nicht-Corona-Zeiten) europaweit grössten Umsteigeknoten des öffentlichen Verkehrs mitten in Paris nicht zu verlieren. ###Media_2### Das eigentliche Problem bei ‹Châtelet – Les Halles› ist ein anderes, grundsätzlicheres und tieferliegendes im eigentlichen Sinn: Fünf Geschosse tief greift die Anlage in den Pariser Boden, drei Geschosse ragt sie in die Pariser Luft – und macht seit vierzig Jahren niemanden wirklich glücklich. Den Historikern, vielen Stadtplanern und Architekten bere...