Hochparterre live #3: Welche Krise? Fotos: Barbara Schrag (Illustration)

Auch Architektinnen und Planer tragen Verantwortung für das Klima. Wie und warum engagiert Ihr euch? Das fragen wir Sarah Barth und Matthias Schuler im Live-Gespräch am Freitag, 8. Mai. Schauen Sie rein!

Axel Simon 01.05.2020 12:59

Die Corona-Krise wird gehen, die Klimakrise bleibt. Mehr und mehr Architektinnen und Planer wissen, was sie gegen die Erhitzung der Erde tun können. Und mehr und mehr handeln auch danach. Doch wie weit geht ihre Verantwortung fürs Klima? Sollte man nur im Umkreis der eigenen Aufgaben wirken? Oder als Aktivistin versuchen, am Bewusstsein seiner Zeitgenossen zu rütteln? Im Hochparterre Live-Gespräch reden wir mit zwei engagierten Streitern: mit der jungen Architektin Sarah Barth vom Kollektiv ‹Countdown 2030› aus Basel und mit dem Klimaingenieur Matthias Schuler von Transsolar aus Stuttgart. Von ihnen wollen wir wissen: Wie und warum engagiert Ihr euch? Verfolgen Sie das Gespräch live via Zoom! ###Media_2### Hochparterre live mit: – Sarah Barth, Architektin, Kollektiv Countdown 2030, Basel – Matthias Schuler, Klimaingenieur, Transsolar, Stuttgart – Axel Simon, Redaktor Hochparterre Datum und Zeit Freitag, 8. Mai 2020, 12.30 bis 13.00 Uhr. Anmeldung Bitte melden Sie sich mit diesem Formular ...