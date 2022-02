Die Treppe liegt als feine Stahlkonstruktion im Aussenbereich. Fotos: Daisuke Hirabayashi

Lukas Gruntz 02.02.2022 14:00

Fusion der Welten Stereo Architektur hat für die Basler Genossenschaft Mietshäuser Syndikat ein Wohnhaus geplant. Es schöpft seine Kraft aus der Spannung zwischen filigraner Gebäudehülle und roher Innenwelt. 02.02.2022 14:00

Das weisse Wellblech leuchtet hell in der Sonne. Um das Haus erheben sich mehrere Kräne. Auf dem Lysbüchel in Basel findet gerade ein spannendes städtebauliches Experiment statt: Auf eigenem Land reproduziert die Stiftung Habitat die Gründerzeit. Vierzehn Häuser mit durchweg gemeinnütziger Eigentümerschaft und jeweils zehn bis fünfzehn Wohnungen bilden einen neuen Blockrand. Eins davon hat Stereo Architektur im Auftrag der jungen Basler Genossenschaft Mietshäuser Syndikat geplant. ###Media_2### Am Gemeinschaftsraum vorbeigehend gelangt man über einen gedeckten Durchgang zum unbeheizten Treppenhaus auf der Hofseite. Ein geschwungener weisser Handlauf mit feinem Drahtnetz leitet nach oben. Auf dem ersten Treppenpodest angekommen, blickt man durch ein grosses Eichenfenster in die Wohnküche. Der typologische Kniff besteht aus der Kombination einer Rumpfwohnung mit drei Zimmern und einer Kleinwohnung mit ein bis zwei Räumen. Das nimmt wechselnde Wohnsituationen vorweg und erlaubt eine vertikale Wohn...