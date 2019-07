Ferdinand Cheval kombinierte als Autodidakt verschiedenste Baustile mit frei erfundenen exzentrischen Formen und realisierte so seinen ‹Palais Idéal›.

Urs Honegger 04.07.2019 14:57

Ferdinand Cheval ist Briefträger im ländlichen Frankreich des 19. Jahrhunderts. Während einem seiner Rundgänge fällt ihm ein einfacher Stein auf, der ihn zu einer verrückten Idee inspiriert: für seine Tochter den schönsten Palast weit und breit zu bauen. Stein um Stein arbeitet Ferdinand Cheval über Jahrzehnte an diesem monumentalen Bauwerk, das bis heute seinesgleichen sucht. Dabei kombinierte der Autodidakt verschiedenste Baustile mit frei erfundenen exzentrischen Formen und realisierte so mit seinem ‹Palais Idéal› ein exemplarisches Werk naiver Kunst, das erst 1969, lange nach Chevals Tod, unter Denkmalschutz gestellt wurde.

Der Film des französischen Regisseurs Nils Tavernier mit Jacques Gamblin und Laetitia Casta läuft ab Mitte Juli in allen grossen Schweizer Städten, die genauen Daten und Zeiten folgen erst. Mit freundlicher Erlaubnis von Praesens-Film verlosen wir 5× 2 Tickets. Schreiben Sie uns eine E-Mail mit Name und Adresse an online @ hochparterre . ch – first come first win!