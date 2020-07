Die Tour C1 in Meyrin steht in einem von mehreren Ökoquartieren in der Region. Fotos: David Gagnebin-de Bons

Werner Huber 09.07.2020 14:00

Der Auftakt der Agglomeration Group 8 hat im ‹Écoquartier Les Vergers› am Rand von Meyrin das dritte Hochhaus gebaut. Reist man aus Frankreich an, markiert der Turm linker Hand den Auftakt der Agglomeration von Genf. 09.07.2020 14:00

Das ‹Écoquartier Les Vergers›, das seit 2013 am Rand von Meyrin entsteht, zählt dreissig Neubauten mit 1350 Wohnungen. Die vier- bis achtgeschossigen Gebäude stehen dicht an dicht, doch jenseits der Erschliessungsstrasse löst sich das Gefüge auf. Dort stehen eine Schule (ausgezeichnet mit dem silbernen Hasen siehe Hochparterre 12/19) und drei 15-geschossige Hochhäuser. Sie sind zur orthogonalen Struktur leicht abgedreht und blicken auf die Route de Meyrin, die schnurgerade zum Kernforschungszentrum Cern und über die Grenze ins französische Saint-Genis-Pouilly führt. Das der Siedlung am nächsten stehende Hochhaus (Tour C3) stammt vom Büro Aeby Perneger & Associés in Carouge, das mittlere (Tour C2) von den Architekten Groupe H in Meyrin. Das dritte Hochhaus, die Tour C1, ist ein Werk der Group 8. Reist man aus Frankreich an, markiert der Turm linker Hand den Auftakt der Agglomeration von Genf. Eine konkave Falte an der Breitseite lässt die Hochhausscheibe eleganter und höher erscheinen. Im...