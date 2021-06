Die Architektursprache ist frisch, reflektiert aber auch den Landi-Stil des Bestandes. Fotos: Jürgen Beck

Axel Simon 09.06.2021 14:00

Bewegte Schule Hull Inoue Radlinsky und Wolfgang Rossbauer haben die Volksschule Marzili erweitert. Ihr Pavillon sagt: Schule ist Kommunikation, Schule ist Bewegung. 09.06.2021 14:00

Kein Monument der Bildung baute das junge Planungsteam in die denkmalgeschützte Anlage der Volksschule Marzili, sondern einen Pavillon, der sagt: Schule ist Kommunikation, Schule ist Bewegung. Wie das? Zunächst einmal bewegt sich der Neubau selbst. Die Grundrisse seiner beiden annähernd quadratischen Teile schwenken um eine Taille und reagieren so auf die unterschiedlichen Parkbereiche: eng oder weit, hart oder weich. An dieser Taille führt ein prominenter Durchgang von der Strasse durch den Baukörper hindurch in den Park. Im Durchgang betreten die Kinder Eingangshalle, Tagesschule, Mehrzweckraum oder Bibliothek. Künstlerische Messinglinien am Boden und Sonnenleuchten an der Decke nehmen dem Durchgang die Enge und machen ihn zur sorgfältig gestalteten Pausenhalle. ###Media_2### ###Media_3### Die Bewegung des Baukörpers überträgt sich im Innern auf die Räume und die Menschen darin. Der mehrfach gekrümmte Raum über dem Durchgang dient der Erschliessung und ist möblierte Lernlandschaft. Diesem l...